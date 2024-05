Mister Carrera, alla vigilia di Ascoli-Pisa, ha parlato così in conferenza stampa:

“Dobbiamo pensare a vincere la partita, l’abbiamo preparata sapendo che dovremo fare la nostra prestazione davanti ai nostri tifosi, dobbiamo stare concentrati senza pensare a niente, fare il lavoro preparato in questi giorni e basta. Il Pisa ha giocatori di qualità e dovremo essere bravi a toglier loro le possibili giocate e ad essere aggressivi. Sono tutti abili, stasera andremo in ritiro, domani mattina faremo la rifinitura e decideremo come mettere in campo la squadra. Tatticamente stiamo valutando molte cose per mettere in difficoltà l’avversario, sappiamo l’importanza della partita, siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi.

Viviano? Porta la sua esperienza al campo, in allenamento, nello spogliatoio e in panchina, è una risorsa molto utile che stiamo utilizzando.

Botteghin? Si fa fatica a rientrare da un infortunio, ma si è allenato molto bene e domattina decideremo.

Al Barbera abbiamo preso due gol evitabilissimi, soprattutto il primo, siamo stati polli.

Se sono soddisfatto del rendimento da quando sono arrivato? Ni, si può fare sempre qualcosa in più, ora dobbiamo completare il percorso iniziato nove partite fa e rimanere in B. La Società? E’ sempre in ritiro con noi e ci dà un supporto importante”.

Sono 25 i convocati di Mister Carrera per Ascoli-Pisa, match valido per la 38^ ed ultima giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, venerdì 10 maggio, alle ore 20:30, al Del Duca di Ascoli.

PORTIERI: 12 Bolletta, 32 Vasquez, 2 Viviano

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 13 Celia, 3 Mantovani, 14 Quaranta, 44 Tavcar, 16 Väisänen

CENTROCAMPISTI: 10 Caligara, 18 Di Tacchio, 23 Falzerano, 8 Giovane, 73 Masini, 20 Milanese, 41 Valzania, 7 Zedadka

ATTACCANTI: 15 D’Uffizi, 29 Duris, 30 Nestorovski, 99 Rodriguez, 11 Streng, 19 Tarantino

Diffidati: Botteghin, Di Tacchio, Nestorovski, Rodriguez

Squalificati: nessuno

