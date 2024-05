ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 299 del 9 maggio 2024 l’Amministrazione comunale dispone di istituire dal giorno 14 maggio 2024 e fino a tutto il periodo interessato all’occupazione del suolo pubblico i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale:

l’istituzione del senso unico di marcia con direzione est-ovest (centro periferia) su via Elisabetta Trebbiani e sul Ponte Romano;

a Largo A. Clementoni l’obbligo di svolta a destra in direzione di via San Serafino da Montegranaro per coloro che provengono da via A. Rigantè;

l’obbligo di svolta secondo il senso di marcia stabilito al punto”1”per tutte le vie affluenti via E. Trebbiani;

il parziale restringimento della carreggiata stradale di via E. Trebbiani in modo tale da assicurare una corsia di marcia utile non inferiore a ml.3,50;

revoca dell’offerta di sosta sul marciapiede lato nord di via E. Trebbiani per tutto il tempo di durata dei lavori;

divieto di transito sul marciapiede,lato nord,di via E. Trebbiani;

revoca dell’obbligo di deviare il flusso pedonale di via E. Trebbiani su rua dei Salvioni;

replicare sul lato sud di via Trebbiani, angolo rua della Musica, lo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone diversamente abili attualmente presente sul lato nord della suddetta via.

