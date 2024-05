La seduta sarà visibile in diretta streaming dal seguente indirizzo, attivo pochi minuti prima dell’inizio

ASCOLI PICENO – Si informa che il Consiglio Comunale di Ascoli è convocato per il giorno 16 maggio, giovedì, alle ore 15 in seduta ordinaria e in 1ª convocazione con il seguente ordine del giorno.

La seduta sarà visibile in diretta streaming dal seguente indirizzo, attivo pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio comunale: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24184

