FOLIGNANO – Al via i lavori per la nuova scuola di Piane di Morro, nel comune di Folignano. L’opera vale 4,1 milioni di euro e prevede la demolizione dell’attuale edificio e la ricostruzione di una scuola sicura e ad alta efficienza energetica, seguendo gli standard nZEB (Nearly zero energy building), per un consumo energetico quasi nullo.

Il nuovo plesso scolastico si svilupperà su due piani. Il piano terra sarà dedicato alla scuola dell’infanzia e potrà ospitare 60 alunni suddivisi in tre sezioni. Includerà spazi per le attività didattiche e libere, oltre a servizi e spazi per gli insegnanti. Il primo piano sarà invece riservato alla scuola primaria, progettato per accogliere 125 alunni in cinque classi, con spazi per attività didattiche, integrative e interciclo. La costruzione impiegherà una struttura mista di legno lamellare e calcestruzzo armato, con una fondazione a platea. Gli orizzontamenti saranno realizzati con doppio tavolato e soletta collaborante in cemento armato. Anche gli impianti prevedono soluzioni avanzate, e la presenza di climatizzazione e condizionamento.

“Questa scuola, tra quelle che abbiamo sbloccato grazie a un fattivo intervento sulle procedure dell’Ordinanza speciale 31 e sui relativi Accordi quadro, rappresenterà un’eccellenza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista sismico ed energetico – ha dichiarato la Struttura Commissariale Sisma 2016 -. Progettata per essere integrata perfettamente nel contesto urbano esistente, sono certo che la comunità di Folignano sarà felice di avere una scuola nuova, bella e sicura. Grazie alla Regione, al Comune e all’Ufficio speciale ricostruzione: lavorare insieme ci sta ripagando degli sforzi richiesti per portare avanti l’impegno preso con il nostro territorio”.

