ASCOLI PICENO – Si terrà lunedì 13 maggio ad Ascoli Piceno a partire dalle ore 9.45 ore presso la Sala della Ragione (Palazzo dei Capitani del Popolo, Piazza del Popolo 10) il convegno “Costruiamo il futuro, progettiamo il presente”.

Si tratta della seconda tappa del progetto, promosso dall’Agenzia Italiana per la Gioventù dalla Struttura Commissariale sisma 2016, che prevede un percorso di informazione e formazione dedicato ai giovani che vivono e studiano nelle aree colpite dal sisma del 2016.

L’incontro sarà l’occasione per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze presenti sulle attività svolte per valorizzare nel cratere, ma anche per conoscere e approfondire l’impatto dei programmi europei Erasmus+ Gioventù e Sport e Corpo Europeo di Solidarietà nelle città del Centro Italia colpite dal sisma di otto anni fa.

Saranno presenti all’appuntamento la Struttura commissariale al sisma 2016, la Regione Marche e il Comune di Ascoli Piceno.

