COLLI DEL TRONTO – Da lunedì 13 maggio partiranno i lavori al capo sportivo di Colle Vaccaro, per il rinnovo del rettangolo di gioco, delle panchine, della rete lato tribuna e delle porte. Sarà tutto pronto per la nuova stagione di settembre.

“La modernizzazione dell’impianto è stato un lungo percorso – commenta il Sindaco Andrea Cardilli – caratterizzato da diversi interventi per cui avevamo ottenuto i finanziamenti, come gli spogliatoi, la tribuna coperta e la sala stampa e l’illuminazione. Mancava da risolvere sostituzione del campo erboso, che prevedeva una spesa importante e non sostenibile per un’Amministrazione comunale che non vuole accendere mutui che gravino sui cittadini. Abbiamo però intercettato un bando destinato alle società che operano nelle area del terremoto, coinvolgendo direttamente l’Atletico Azzurra Colli, che ha fatto domanda e l’ha vinto”.

Il presidente Giovanni Fioravanti ha spiegato che l’intero ammontare del progetto è di 676 mila euro, di cui quasi 500 mila sono concessi a fondo perduto mentre il restante spetta alla società sportiva.

“Una decisione importante – continua Cardilli – che dimostra senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e che l’Amministrazione ha supportato firmando una nuova convenzione, lo scorso 18 ottobre, per una gestione del campo sportivo della durata di 10 anni, che tra l’altro era un requisito del bando”.

“Il raggiungimento dell’obiettivo ci ha visti impegnati ben 18 mesi – aggiunge Fioravanti – un percorso che solo una società con il desiderio di fare il bene per il proprio paese può intraprendere. Durante il quale ci siamo impegnati a realizzare il progetto da presentare. Ringrazio lo studio dell’ingegner Domenico Farrocco per aver curato tutto l’iter nel dettaglio, permettendoci di vincere il bando e la ditta Limonta Sport che si occuperà dei lavori”.

La gestione del campo, che lo ricordiamo è una struttura comunale, è dispendiosa, soprattutto per il caro bolletta. Proprio per abbattere i costi, l’Amministrazione Cardilli ha intercettato un finanziamento sull’efficientamento energetico che, nel mese scorso, ha permesso di sostituire l’impianto di illuminazione con i led. Inoltre il Comune contribuisce con un fondo proprio di 43 mila euro per le spese di gestione.

L’Atletico Azzurro Colli ospita 200 atleti e vanta un settore giovanile in crescita. “È una struttura di fondamentale importanza per la crescita dei ragazzi – conclude Cardilli – se vogliamo toglierli dal cellulare o evitare che girino per strada senza senso. Che fa un ragazzino quando non gioca? Un’amministrazione deve porsi la domanda e investire nella risposta”.

