ASCOLI PICENO – Ha preso il via il corso gratuito di autodifesa per donne praticando la disciplina sportiva del Judo. L’iniziativa è a cura di Asd Aps Giovanile Picena, affiliata U.S. Acli, e si sta svolgendo presso la palestra Miniera delle arti in via Spalvieri 15 ad Ascoli, dopo la piscina comunale.

Il corso si svolge ogni martedì dalle 18,30, la conclusione è prevista l’11 giugno. All’iniziativa stanno partecipando oltre 30 donne di ogni età.

L’obiettivo del corso è quello di fornire le necessarie conoscenze di tipo tecnico e di indurre la capacità di poter avere un approccio equilibrato, in caso di aggressione, che consenta di affrontare al meglio eventuali spiacevoli situazioni. Il Judo può giocare un ruolo importante in questo ambito, in quanto arte marziale di difesa per eccellenza.

