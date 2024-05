ASCOLI PICENO – E’ in programma per sabato 18 maggio un corso gratuito di Nordic Walking organizzato da U.S. Acli Marche APS ad Ascoli Piceno. L’iniziativa è a cura di Unione Sportiva Acli Marche Aps e si svolgerà a partire dalle ore 9,30 con ritrovo presso il piano di Colle San Marco (davanti al chiosco). Il Nordic Walking è una disciplina in continuo sviluppo e con un alto indice di gradimento.

Si tratta di una tecnica aerobica, che consente di mettere in moto quasi il 90% della muscolatura. Grazie ai bastoncini anche tutta muscolatura della parte superiore del corpo è coinvolta nel movimento.

La partecipazione all’iniziativa di sabato 18 maggio è gratuita, necessita di iscrizione inviando un messaggio al numero 3442229927 (entro il 16 maggio) indicando il proprio nome e cognome, per un massimo di 15 persone. I bastoncini per poter partecipare alla camminata saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

