ASCOLI PICENO – Presso la sede del Rettorato dell’Università di Urbino, il giorno 11 maggio, si è svolta la cerimonia di premiazione della fase regionale dei “Giochi della Chimica” organizzati dalla Società Chimica Italiana.

Due gli studenti dell’I.I.S “Fermi-Sacconi- Ceci” che hanno raggiunto ottimi risultati: lo studente Alfonsi Matteo si è distinto per aver ottenuto il terzo posto a livello regionale per la classe A “studenti del biennio delle Scuole Superiori”; la studentessa Agostini Agnese è rientrata tra i primi quindici studenti della Regione per classe C, “alunni del triennio dei nuovi Istituti Tecnici – indirizzo Chimica, Materiali e

Biotecnologie”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico Ing. Ado Evangelisti, dal referente d’Istituto per i Giochi della Chimica Prof. Simone Ricci e da tutti i docenti dell’Istituto per l’ottimo risultato raggiunto.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.