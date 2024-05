ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata Internazionale dei Musei nell’ambito degli eventi del Grand Tour Musei 2024 promosso da Assessorato alla Cultura della Regione Marche, Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con il MiC – Ministero della Cultura Palazzo Ducale di Urbino e Direzione Regionale Musei Nazionali Marche e il Coordinamento Regionale Marche di ICOM Italia, il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno presenta i risultati del lavoro di riordino di uno dei suoi depositi di materiale archeologico.

L’attività di risistemazione è stata coordinata dalla direttrice Sofia Cingolani e dal funzionario restauratore Manuela Faieta. Impegnati sul campo Cristiana Giabbani e Mirco Zaccaria, restauratori accreditati presso il Ministero della Cultura che, da anni, collaborano alle attività di tutela e valorizzazione della Direzione Regionale Musei Marche.

“Il lavoro compiuto presso il museo ascolano è stato banco di prova per un progetto più ampio che prevede la risistemazione di tutti i depositi museali della Direzione Regionale Musei Nazionali Marche” commenta la dottoressa Manuela Faieta “Esso ci consentirà di monitorare più agilmente lo stato di conservazione dei reperti, in particolar modo quelli metallici che sono maggiormente soggetti, per loro stessa natura, all’azione del tempo e delle condizioni ambientali”.

Soddisfatta la direttrice Sofia Cingolani dichiara “La nuova sistemazione, che ha previsto una suddivisione per classi di materiali, secondo i dettami dell’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione, consentirà una maggiore agilità nella ricerca e agevolerà gli studiosi che vorranno effettuare studi comparativi tra reperti della medesima tipologia. La più efficiente organizzazione sarà, inoltre, un passo fondamentale per una sempre maggiore condivisione anche da parte del nostro pubblico di visitatori ai quali questa giornata è dedicata”.

Sono previsti 3 turni di visita: alle 17,30, alle 18 e alle 18,30.

Il costo è compreso in quello del biglietto d’ingresso al museo.

Per partecipare sarà necessario prenotare al numero +393892661227 o scrivere a [email protected].

Il museo, inoltre, rimarrà eccezionalmente aperto dalle ore 19,30 alle ore 22,30 con biglietto al costo simbolico di 1 euro.

