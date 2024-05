Nelle tre sere sarà in funzione, a partire dalle 17, la Sagra dove si potranno gustare le mezzemaniche alla brecciarolese, panini con porchetta, arrosticini e patatine fritte oltre a crispelle e crispelle con prosciutto, e dove degustare bevande alla spina

ASCOLI PICENO – Brecciarolo, quartiere alla periferia di Ascoli Piceno, festeggia in modo solenne la patrona della Parrocchia, S. Rita da Cascia dal 16 al 22 maggio. Ricco programma di iniziative religiose e civili.

Inizia giovedì 16 maggio, il triduo con le Ss. Messe alle ore 17.30.

Domenica 19 la prima Messa alle ore 8 cui seguirà, alle 11 che si concluderà alle 12 con la benedizione delle auto. Alle 18 la processione con la statua di S.Rita per le vie del quartiere e a seguire la S.Messa presieduta dal Vescovo di Ascoli mons. Gianpiero Palmieri. In tutte le Messe ci sarà la benedizione delle rose, il fiore simbolo di S.Rita. La festa religiosa proseguirà e si concluderà mercoledì 22 maggio con le Messe alle ore 8.00, 11.00 e 17.30.

In occasione della Messa conclusiva di domenica 19 saranno presentati i lavori di sistemazione della Chiesa parrocchiale con la facciata totalmente rinnovata e messa in sicurezza dopo i danni subiti dal sisma del 2016. I lavori diretti dall’ing. Roberto Gregori e realizzati dalla ditta Domino srl si sono conclusi in questi giorni.

Vario anche il programma civile che il Comitato festeggiamenti ha messo in campo.

Si inizia venerdì 17 maggio alle 18.30 con il concerto corale-strumentale, in collaborazione con l’Istituto “Spontini”, a cura del Coro Voci Bianche “Corolla-Spontini” diretto dal M° Mario Giorgi, la classe di saxofono della prof.ssa Giusy Di Biase, la classe di violino del prof. Giuseppe Marcucci. Alle 21 ritorna l’attesissima Corrida-Dilettanti allo sbaraglio che sarà condotta da Marco Regnicoli e intrattenuta dal ballo e dall’organetto di Luigi Coccia.

Si prosegue sabato 18 maggio: si inizierà con una escursione lungo il torrente Bretta percorrendo l’antico sentiero che è stato risistemato da alcuni volontari (l’appuntamento è alle 7.50 davanti alla Chiesa dei Ss. Simone e Giuda a Monticelli e alle 8.30 davanti alla Chiesa di S.Rita). Alle 15 giochi per i bambini nel giardino del Circolo di Brecciarolo.

Alle 17.00 una assoluta novità: la I Carica dei passeggini ideata da Mario Tisi del Brecciarol Bar insieme a tutto il Comitato Festeggiamenti, rivolta a tutte le famiglie con bambini piccoli: una passeggiata, partendo dal pizzale della chiesa, lungo la ciclopedonale fino al Villaggio del Fanciullo dove si incontreranno con i ragazzi in carrozzina dell’Unitalsi, lì presenti. Gadget gratuiti per tutti i partecipanti, caccia al tesoro nel bosco, rinfresco con pane con l’olio e ritorno nel piazzale della chiesa con la benedizione dei passeggini e consegna di una rosa di S. Rita a ciascuna famiglia.

Alle 21.00 spazio alla Pizzica con il trio “Ripatemare” e con i Piceni Pizzicati.

Domenica 19 maggio, alle 16.00 l’esibizione della Banda “Città di Castignano” per le vie del quartiere; alle 21.00, il concerto di “Quei bravi ragazzi” con un repertorio quanto mai vario e adatto a tutti.

Nelle tre sere sarà in funzione, a partire dalle 17, la Sagra dove si potranno gustare le mezzemaniche alla brecciarolese, panini con porchetta, arrosticini e patatine fritte oltre a crispelle e crispelle con prosciutto, e dove degustare bevande alla spina.

