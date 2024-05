OFFIDA – 20 studenti internazionali da 10 paesi stanno animando in questi giorni le vie di Offida, nelle Marche.

Si tratta di studenti internazionali di turismo e 2 docenti della NHL Standen School olandese, università di scienze applicate del nord dell’Olanda.

«Siamo qui ad Offida per far sviluppare ai nostri studenti competenze imprenditoriali e di innovazione “sul campo” attraverso incontri con imprenditori locali del settore vitivincolo e lo studio dei vostri modelli di wine business, turismo e sviluppo economico locale» ha dichiarato Radu Mihailescu, Senior Lecturer della NHL Stenden.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito di un elective course offerto dalla NHL Standen School ai suoi studenti grazie alla collaborazione con i-strategies, azienda offidana specializzata in progetti innovativi per il settore Higher Education.

I temi affrontati dagli studenti, che hanno sviluppato concreti business plans a partire dalle esigenze espresse dalle imprese locali marchigiane, hanno avuto ad oggetto il wine heritage, la gamification dei percorsi turistici, la loro digitalizzazione e la formazione con metodi di apprendimento innovativi dei futuri professionisti internazionali del mondo del turismo.

«È stato davvero molto interessante per noi ricevere la visita degli studenti internazionali della NHL Standen School presso il nostro Showroom di Offida e avere un confronto con loro sul mercato del vino italiano e internazionale. Condividere le nostre esperienze e buone pratiche, e poter ricevere feedback e commenti da quelli che saranno i futuri professionisti del settore del turismo internazionale è stato davvero stimolante e ci auguriamo di poter continuare questo dialogo» ha affermato Walter Bartolomei, CEO dell’azienda Ciù Ciù di Offida.

Una iniziativa che indubbiamente contribuisce ad innalzare il livello di innovazione e internazionalizzazione del Piceno, delle Marche e del settore vitivinicolo italiano.

