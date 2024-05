Approfittando del rientro nelle Marche del batterista Andrea Di Luigi, recentemente salito alla ribalta delle scene cinematografiche internazionali, il quartetto completato da Manila Lupini, Luca Ugliola e Massimo Lori, si esibirà nuovamente in città

ASCOLI PICENO – Un grande ritorno con una data a sorpresa per i Percorsi Pop che venerdì 17 maggio si esibiranno sul palco del Maxelâ di Ascoli Piceno.

Approfittando del rientro nelle Marche del batterista Andrea Di Luigi, recentemente salito alla ribalta delle scene cinematografiche internazionali, il quartetto completato da Manila Lupini, Luca Ugliola e Massimo Lori, si esibirà in occasione dell’aperitivo del venerdì del ristorante Maxelâ.

Sarà un viaggio musicale a tutto tondo durante il quale la “Canzone”, internazionale ma non solo, sarà la regina della serata, divenendo strumento di aggregazione tra persone che si incontrano per condividere attimi di gioia e divertimento, ma anche riflessione ed ascolto. Lo spettacolo si preannuncia come una caleidoscopica fusione di emozioni, generi musicali e colori.

L’evento, organizzato da Maxelâ in collaborazione con la On_Air Booking, avrà inizio alle ore 19.30. Info e prenotazioni: 0736.498553.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.