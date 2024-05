SPINETOLI – L’Amministrazione Luciani procede con un ulteriore intervento volto all’efficientamento energetico di Spinetoli. Grazie a un finanziamento statale di 70 mila euro, si provvederà alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti di Via Vittorio Emanuele, via De Gasperi fino alla rotatoria della Salaria, Piazza Marini e dei pali e proiettori in Piazza Kennedy.

“Naturalmente ci sarà più luce nelle strade e maggiore sicurezza per pedoni e macchine – commenta il Sindaco Alessandro Luciani – Inoltre assisteremo a una drastica riduzione della spesa per l’energia elettrica di questi tratti: dai attuali 25 mila euro annui a circa 5 mila euro”.

L’intervento, progettato dall’Ufficio tecnico del Comune, è stato seguito dall’Assessore alle Politiche Energetiche, Andrea Tassoni e dal consigliere Fabiola Diomede.

“Il totale dell’investimento degli ultimi cinque anni per l’efficientamento energetico del Comune di Spinetoli – spiega Tassoni – è pari a circa 700 mila euro. Una somma finanziata interamente dal Pnrr e fondi statali. Questo è il risultato di un’attenta progettazione volta ad abbattere i costi di gestione delle strutture pubbliche e della pubblica illuminazione”.

“Oltre all’impianto di illuminazione – ricorda infine il Sindaco – l’Amministrazione comunale sta continuando i lavori che interessano l’arredo urbano”.

