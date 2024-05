OFFIDA – Dopo la serie di forum tematici in cui i cittadini sono stati coinvolti e hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie esperienze, preoccupazioni e visioni per Offida, le diverse prospettive si sono unite per definire le priorità e le azioni da intraprendere. Il candidato sindaco per il gruppo Offida Solidarietà e Democrazia, Luigi Massa ha organizzato una serie di incontri in ogni quartiere per presentare il programma.

“Uno degli aspetti che rende il nostro programma unico e crediamo molto concreto – commenta Massa – è il suo approccio integrato. Abbiamo identificato quattro pilastri fondamentali su cui costruire il futuro di Offida: solidarietà e inclusione, qualità della vita, sviluppo sostenibile (eccellenza sociale ed economica). Ogni punto del nostro programma è stato individuato con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini di Offida, senza lasciare nessuno indietro”.

Dopo i quartieri San Lazzaro e Cappuccini/Madonnette, il candidato Sindaco incontrerà i cittadini dei seguenti quartieri:

Centro storico /Fuori porta, lunedì 20 maggio Biblioteca Comunale “E.Portelli”;

Lava, giovedì 23 maggio, Cantina di Paglia;

San Barnaba/Rovecciano, lunedì 27 maggio, circolo Belvedere;

Grifoli, giovedì 30 maggio al Circolo;

Santa Maria Goretti, lunedì 3 giugno, Circolo Elio Fabrizi;

Borgo Miriam, mercoledì 5 giugno, Casa del Quartiere;

Tutti gli incontri si terranno alle 21.

