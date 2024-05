ASCOLI PICENO – Un tris di appuntamenti letterari al Caffè Meletti di Ascoli, nel mese di maggio, coordinati come sempre dalla poetessa Franca Maroni, con la partecipazione del presidente dei Caffè Letterari d’Italia e d’Europa Antonio Lera e sotto la direzione artistica di Anna Monini.

Il primo evento di questo mese, partecipatissimo, si è svolto venerdì 17 maggio, con gli autori Mario Giorgi e Renato Romano protagonisti del titolo “La Magia della Scrittura”, tema che hanno dato spunto ad un importante momento di riflessione sul valore dell’arte come ritorno ad un’interiorità perduta. E sul silenzio, ora un grande sconosciuto.

«Il rumore è l’anestetico dei tempi moderni», ha centrato il concetto la Maroni.

Sempre venerdì, per la cornice musicale si è esibito il Quintetto di Clarinetti diretto dal professor Francesco Albertini, dell’Istituto Musicale ascolano “Spontini”. I giovani musicisti: Elenie Brachetti, Luca De Angelis, Sofia Ferri, Elisabetta Marchei, Cesarina Mariani.

Per la cornice artistica sono state esposte le creazioni di Daniela Ciarrocchi.

Moda e canto per l’appuntamento di venerdì 24 maggio che non a caso è stato titolato “Omaggio a Euterpe e Polimnia” dagli organizzatori.

Gli alunni della classe 3L dell’Ipsia di Ascoli, settore Made in Italy, con il coordinamento della professoressa Francesca Di Eleonora, presenteranno le loro creazioni esclusive, frutto di studio, applicazione e capacità manifatturiera, elementi distintivi dei marchi di “casa nostra”.

Il Coro di Voci Bianche “La Corolla Spontini”, diretto dal maestro Mario Giorgi, concluderà il pomeriggio.

“Scrittura Donna” per venerdì 31 maggio con due autrici, Alessandra Prosperi e Margherita Bonfilio.

Guerino Tentarelli per la cornice artistica.

Per la parte musicale, è in programma una esibizione nuova per i Caffè Letterari del Meletti: la “Performance Poetica”, interpretazione con voce e corpo di poesie, da parte dell’ascolano di adozione Eugenio Rava, mimo e attore che calca i teatri di tutto il mondo per tornare sempre nelle cento torri.

