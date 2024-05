ASCOLI PICENO -Edizione straordinaria de La Carovana della Prevenzione in due location insolite organizzate dallo IOM Ascoli Piceno.

Quest’anno, infatti, la prima data si svolgerà ad Arquata del Tronto. Grazie al fondamentale supporto della Fainplast e alla collaborazione de Il mondo Asterix, la prevenzione del carcinoma mammario si rivolge ad un territorio ancora duramente provato dal terremoto del 2016 e ad un’utenza che soffre della mancanza di strutture adeguate. La seconda data invece si svolgerà presso la sede della Fainplast e si rivolge alle donne delle aziende che afferiscono ai progetti del mondo Asterix. Un importante iniziativa per sensibilizzare le imprese del piceno sull’importanza della salute dei loro dipendenti.

Da sempre lo IOM ha avuto un focus sulla prevenzione del cancro al seno, impegnandosi in progetti e iniziative rivolte alla popolazione femminile. Dal progetto Pentesilea, laboratori di recupero psico-fisico per donne con pregresso carcinoma mammario, alla partecipazione della Breast Unit con la figura dello psico-oncologa e della segreteria organizzativa; dall’appello rivolto alle istituzioni affinché lo screening mammografico diventi un diritto di tutte le donne e una sicurezza per la propria salute recepito dalla regione Marche, a Traguardo Prevenzione che in otto edizioni ha effettuato 841 mammografie e 181 ecografie mammarie, esami di I livello totalmente gratuiti.

Questa costante attenzione dell’Associazione si spiega con i numeri: dall’ultimo rapporto AIOM si calcola che nel 2023 siano stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di tumore al seno. Tale patologia continua quindi ad essere di gran lunga il tumore più frequente nella popolazione femminile. Ma è anche il tumore con la maggior incidenza di sopravvivenza a 5 anni. E in questo dato risulta fondamentale la prevenzione che ricopre un ruolo essenziale nella riduzione della mortalità.

È quindi fondamentale sensibilizzare la popolazione e tornare sul territorio con un’importante iniziativa di screening che prevede, grazie a due unità mobili, l’effettuazione di mammografie gratuite alle donne non comprese nel programma di screening della Sanità Pubblica ed ecografie mammarie per donne fino ai 40 anni.

Un appuntamento importante, dichiara Roberta Faraotti, Responsabile relazioni esterne e welfare Fainplast, in cui la prevenzione, in generale, e in particolare quella del cancro al seno, sono al centro del dibatto sanitario. “Le patologie che riguardano le donne sono una priorità per la nostra azienda, così come la problematica della violenza sulle donne; pertanto, l’idea di essere a fianco alla Carovana della Prevenzione è stata subito accolta favorevolmente.

Da sempre la Fainplast ha al centro l’attenzione alla persona e far parte di questo importante progetto rappresenta per noi l’attuazione della nostra filosofia.

Screening come questi sul territorio consentono di poter aiutare molte donne che altrimenti non potrebbero usufruire di tali indagini preventive, sensibilizzandole alle patologie oncologiche.

Sono felice che la prima giornata si svolga ad Arquata del Tronto con cui abbiamo un legame speciale da diversi anni e la seconda presso la nostra azienda grazie anche alla collaborazione con il mondo Asterix, realtà che promuove da anni l’educazione motoria e sportiva dei bambini, in particolare quelli delle scuole materne e elementari”.

“Come Mondo Asterix, siamo molto contenti di questa lodevole iniziativa e orgogliosi di aver creato questa sinergia tra le associazioni di volontariato e la Fainplast.

Questo progetto rientra tra le proposte che Mondo Asterix riserva agli adulti con il Corner della Salute attivato ormai da due anni” così Riccardo Spurio Responsabile area progettuale e marketing Mondo Asterix

“Questa nuova collaborazione con due realtà del territorio profondamente radicati nel tessuto sociale e che molto fanno per la popolazione, ci riempie di orgoglio e soprattutto testimonia ancora una volta di quanto la prevenzione sia un tema trasversale a tutti e una questione di salute, sociale ed umana” così Ludovica Teodori, Presidente dello IOM Ascoli Piceno OdV ETS

Nel dettaglio le giornate dedicate alla prevenzione sono:

Sabato 8 giugno dalle ore 9 alle 15.30 – Arquata del Tronto Campo sportivo Area Sae Borgo 1 Fraz. Borgo

– Domenica 9 giugno dalle ore 9 alle 15.30 – Ascoli Piceno sede Fainplast

Zona Campolungo II Fase

La Carovana della Prevenzione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e del Comune di Arquata del Tronto

Per Info: Segreteria IOM 0736.780849

