ANCONA – La Regione Marche segue il Roadshow internazionale di SMAU e, dopo la tappa di Parigi, sarà presente all’appuntamento di SMAU San Francisco, in programma dal 20 al 23 maggio 2024, grazie all’impegno dell’assessorato regionale alle Attività produttive.

SMAU è una articolata piattaforma di incontro e matching dedicata all’innovazione, si articola in un circuito annuale di appuntamenti territoriali ed è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano e internazionale.

Tra le 45 startup italiane rigorosamente selezionate 5 sono marchigiane, per un evento che rappresenta una grande opportunità per far conoscere la propria eccellenza innovativa agli investitori ed imprenditori statunitensi ed attivare rapporti commerciali, partnership ed investimenti con i diversi professionisti dell’ecosistema internazionale che visiteranno SMAU San Francisco.

SMAU | Italy RestartsUp a San Francisco, va oltre i confini geografici e cerca di creare una forte connessione tra l’ecosistema dell’innovazione italiano e l’ecosistema di San Francisco e Bay Area, fornendo un terreno fertile per Startup, Imprese, Investitori e i diversi attori dell’innovazione sia in Italia che nella Bay Area.

Uno sforzo collaborativo che non si limita a mostrare la crescita delle startup italiane e a rispondere alle esigenze delle aziende ma mira a fornire agli investitori e agli imprenditori americani uno sguardo in prima persona sulle fiorenti scene di innovazione in vari settori. In particolare, saranno al centro dell’attenzione le startup dei settori Industria, Mobilità, Retail, Smart Community, Agroalimentare, Healthcare.

Un’attenta selezione di 45 startup italiane rappresenterà l’avanguardia dell’innovazione italiana, introducendo soluzioni innovative e tecnologie dirompenti. Oltre alle startup ci sarà la presenza dei team di innovazione di circa 15 delle più grandi aziende italiane, tra cui Edison, FNM, Intesa Sanpaolo Group, Pelliconi, Terna, UnipolSai, interessate ad entrare in contatto con i protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione di Bay Area; inoltre, attraverso le figure preposte all’innovazione, hanno confermato la loro presenza realtà americane quali Alchemist Accelerator, Apple, Future Energy Ventures, Google, HP Tech Ventures, Meta, Microsoft, NASA, Plug & Play, Stanford University, UC Berkeley, Waymo e altre.

La sinergia tra Startup e giganti aziendali crea un ambiente dinamico per lo scambio di idee e competenze, mentre gli investitori e le aziende americane che si impegnano con le startup italiane, acquisiscono informazioni sull’agilità, la creatività e il potenziale di trasformazione all’interno di questi settori specifici. Inoltre, questa collaborazione funge da canale per le startup per accedere a risorse preziose, mentorship e conoscenze specifiche del settore, consentendo loro di prosperare in un panorama competitivo.

Elenco delle startup marchigiane presenti a SMAU San Francisco:

CYBER EVOLUTION (Ascoli Piceno – www.lecs.it)

TRAVEL VERSE (Macerata – www.travelverse.it

GAIA (Macerata – www.gaia.srl)

SYEEW® (Jesi AN – www.syeew.it)

HUMTELEMED Società Benefit (Ancona – www.huntelemed.it)

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.