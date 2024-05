ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale il 25 maggio al Break Live di Ascoli Piceno dalle ore 21. Un evento di promozione della donazione di midollo osseo organizzato dall’associazione ADMO Marche odv.

Di seguito le dichiarazioni a riguardo del vice presidente Elvezio Picchi.

“SCONCERTIAMO nasce dalla volontà di “sconcertare” idee e abitudini consuete, per aprirle a pensieri nuovi e creare così l’occasione di incontrare, con la giusta dose di curiosità e leggerezza, alcune rilevanti realtà del dono, del sostegno e dell’amore.

L’idea nasce da alcune canzoni che Emilio Iuliani e Massimo Vagnoni, accompagnati da Bruno Censori, Fabio D’Ottavio, Luigi Travaglini, Luigi Sabbatini e dal rapper Flavius, hanno donato all’ADMO, un’importante associazione che diffonde e sostiene la donazione del midollo osseo, regalando così preziose chances di vita a tante persone malate e alle loro famiglie. Il coinvolgimento dell’AVIS, “sorella” dell’ADMO, è stato naturale: che si tratti di sangue o di midollo osseo, il valore fondante del dono disinteressato di sé affratella chi dona e chi riceve in una comunità unica e aperta al mondo, nel segno dell’amore per il prossimo. Ci saranno anche i ragazzi dell’Ascoli Rugby a sostenere l’iniziativa, perché si sa dove c’è da aiutare e da “spingere” il rugby c’è sempre. L’attrice Alessandra Lazzarini, che condurrà la serata, ci guiderà in un originale viaggio alla scoperta del mondo del sostegno, fra bella musica, testimonials e racconti avvincenti. Allora ti aspettiamo, per “sconcertare” assieme ! La tua partecipazione sarà il segno più tangibile di vicinanza all’ADMO e all’AVIS: un modo divertente per essere a fianco di tantissime persone e famiglie, che guardano con fiducia a una vita dignitosa e serena. Insieme, possiamo fare davvero tanto”.

