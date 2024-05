APPIGNANO DEL TRONTO – Il 25 maggio arriva la quarta edizione del Rural Art Festival di Appignano del Tronto, organizzato dal Comune in collaborazione con i partner del progetto Ruritage, con la direzione artistica di Davide Calvaresi.

Primo appuntamento il 25 maggio nel centro storico di Appignano del Tronto, a partire dalle 18, sono in programma attività dedicate al gioco costruttivo e alla creatività per bambini/e di ogni età e genitori, curate da Associazione culturale LES FRICHES. Ci sarà l’opportunità di interagire con imballaggi di cartone che trasformeranno lo spazio urbano in un ambiente rurale. Insieme si realizzeranno un grande puzzle compositivo, plasmando paesaggi rurali immaginari che si estenderanno per la piazza. Si tratta di un’attività dinamica, focalizzata sulla creatività e sull’immaginazione.

In piazza Umberto I sarà allestito il Mercato contadino con degustazioni di prodotti locali. Saranno presenti le seguenti aziende agricole e artigianali:

Conca d’Oro Azienda Biologica

Azienda agricola Mari Anna Maria

Cantina SeSì

Gusto Re

Oleificio Stipa

Pasticceria Oneiroi

stand bevande a cura di Proloco di Appignano del Tronto

Allestimento verde a cura di Vivai Forti

Dalle ore 21, ci sarà un’esperienza musicale indimenticabile con il concerto “LATO B” – il meglio di Lucio Battisti con:

Leo Pari, Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Lino Gitto (Dellera, Green Like July, The Winstons) con la partecipazione di Roberto Angelini musicista noto anche per la partecipazione a Propaganda Live; si uniscono per eseguire canzoni indimenticabili come “Ancora tu”, “Con il nastro rosa”, “Il tempo di morire”, “Mi ritorni in mente”, “Il mio canto libero”, “Pensieri e parole”, E penso a te” e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni ’70, senza tralasciare anche le gemme più nascoste. Un omaggio ad uno dei più grandi musicisti italiani di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.

Il concerto sarà aperto dalla Band Sargano; Sàrgano è una varietà di ulivo che si è sviluppata nel sud delle Marche, proprio come i componenti della band, che hanno all’attivo una lunga serie di concerti e un album autoprodotto. A seguire il Dj-Set.

