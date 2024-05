La rassegna andrà in scena a partire da novembre fino a marzo 2025 quando sarà possibile conoscere anche i vincitori del Premi messi in palio

ASCOLI PICENO – E’ on-line il nuovo bando di concorso ASCOLINSCENA dedicato a compagnie teatrali che potranno partecipare alla XVII Edizione della Rassegna che ogni anno si svolge al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno.

Sul sito del teatro www.palafolli.it e su tutte le pagine social è possibile consultare il regolamento del bando che prevede la possibiltà di iscriversi a tutte le compagnie amatoriali italiane che vogliano mettere in scena una commedia o uno spettacolo brillante.

La rassegna andrà in scena a partire da novembre fino a marzo 2025 quando sarà possibile conoscere anche i vincitori del Premi messi in palio da Ascolinscena.

Il bando di concorso prevede la possibilità di sottoporre alla giuria degli organizzatori il proprio lavoro teatrale che, se sarà scelto, verrà poi messo in scena al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno. Il bando prevede la possibilità di partecipare anche fuori concorso con uno spettacolo della lunghezza massima 60 minuti che potrebbe essere messo in scena durante la serata conclusiva della Rassegna.

Come per gli scorsi anni, il bando Ascolinscena è associato al concorso AVIS IN CORTO riservato a corti teatrali, monologhi, sketch a tema libero di durata massima 20 minuti.

Entrambi i concorsi prevedono premi che consistono in un manufatto artigianale e una premio in denaro.

L’organizzazione è gestita dalle compagnie Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli. Per Avis In Corto è fondamentale la partecipazione di Avis Provinciale di Ascoli Piceno che ha avuto l’idea di un concorso teatrale che divenisse momento aggregante e di diffusione dei principi della donazione di sangue.

Il bando completo è consultabile sulla pagina www.palafolli.it/bando-2/ dove è possibile anche verificare i titoli degli spettacoli messi in scena negli ultimi anni ad Ascolinscena.

Per qualsiasi informazione, la segreteria dei due concorsi è fissata presso il PalaFolli di Ascoli Piceno raggiungibile via telefono allo 0736 352211 (tutte le mattine) o scrivendo a [email protected]

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.