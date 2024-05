Ecco la situazione della rosa bianconera che sarà completamente da ricostruire per il prossimo campionato di serie C

ASCOLI PICENO – In attesa di conoscere quale sarà il futuro societario dell’Ascoli, sembra essersi riaffacciata la Metalcoat, e le decisioni di patron Pulcinelli, ecco la situazione della rosa bianconera che sarà completamente da ricostruire per il prossimo campionato di serie C. Cambierà il Ds e ci si interroga sul futuro di mister Carrera.

Ecco i giocatori con scadenza di contratto al 30 giugno 2024



Portieri: Emiliano Viviano, Devis Vásquez e Luca Bolletta

Difensori: Luka Bogdan, Sauli Väisänen, Eric Botteghin, Giuseppe Bellusci, Nicola Falasco, Brian Bayeye

Centrocampisti: Francesco Di Tacchio, Samuel Giovane, Tommaso Milanese, Luca Valzania, Patrizio Masini, Erdis Kraja, Marcello Falzerano, Karim Zedadka

Attaccanti: David Duris, Pablo Rodríguez, Pedro Mendes, Ilija Nestorovski, Jeremiah Streng

Gli altri calciatori con contratti ancora in corso dopo il 30 giugno 2024: Valerio Mantovani, Difensore centrale 30/giu/2026, Danilo Quaranta, Difensore centrale 30/giu/2025 , Riccardo Gagliolo Difensore centrale 30/giu/2025, Aljaz Tavcar Difensore centrale 30/giu/2026, Raffaele Celia Terzino sinistro 30/giu/2025, Claud Adjapong Terzino destro 30/giu/2025, Fabrizio Caligara 30/giu/2026, Simone D’Uffizi, trequartista 30/giu/2027

Rientrano dai prestiti: Re, Palazzino

Non rimarranno in serie C sicuramente bomber Pedro Mendes e Fabrizio Caligara nonostante i contratti che li legano al club, D’ Uffizi ha dimostrato tutte le sue doti e sarà appetibile sul mercato. Ilje Nestorovski lascerà il club per la clausola del suo contratto, la sua permanenza era legata alla salvezza.

