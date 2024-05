Il presente provvedimento, in caso di condizione meteo avverse , avrà valore per altre due date da concordare preventivamente con l’Ufficio Osap. Sarà cura della Ciip Spa comunicare agli Enti in indirizzo della presente ordinanza, le ulteriori date di chiusura

ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza 336 del 23 maggio 2024 si ordina per il giorno 27 maggio 2024 e 28 maggio 2024, dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00:

– l’interdizione del transito veicolare sul tratto di via delle Torri che va dall’intersezione con Largo Clementi all’intersezione con via dei Soderini;

– nella fascia oraria di chiusura dovrà sempre essere garantito il transito pedonale predisponendo idonei mezzi di protezione in grado di assicurare la piena sicurezza;

– quanto indicato ai precedenti punti comporterà la necessaria installazione di transennatura munita della prescritta segnaletica e la presenza fissa di un moviere a Largo Clementi;

– la preventiva comunicazione della chiusura, alle imprese edili presenti in zona con altrettanti cantieri e agli studi medici presenti in Via d’Apollo.

Il presente provvedimento, in caso di condizione meteo avverse , avrà valore per altre due date da concordare preventivamente con l’Ufficio Osap. Sarà cura della Ciip Spa comunicare agli Enti in indirizzo della presente ordinanza, le ulteriori date di chiusura.

