ASCOLI PICENO – “Esplora, Accogli, Comunica”. Queste solo le tre parole-chiave degli eventi formativi rivolti a tutti gli operatori del settore turistico dei Comuni del Gal Piceno, per diventare protagonisti del rilancio turistico del territorio.

Gli eventi si svolgeranno il 28 maggio alle ore 15:00 a Montegallo e il 30 maggio alle ore 11 e alle ore 15 ad Acquaviva Picena. Gli incontri sono organizzati dal Gal Piceno, in collaborazione con ISTAO-Istituto Adriano Olivetti.

Si tratta di un ciclo di formazione dedicato allo sviluppo e alla promozione della destinazione “PicOn – Esperienze di cui parlare”, risultato di un processo partecipativo ed inclusivo che ha visto la realizzazione di un Piano di marketing e sviluppo turistico rivolto ai 23 comuni appartenenti al Gal Piceno. Il brand della destinazione turistica – presentato a febbraio scorso – ha quindi il nome di “PicOn”, accompagnato dal claim “esperienze di cui parlare”, per raccontare le scoperte che si possono fare nei 23 comuni del Gal Piceno tra mare, colline, montagne e splendidi borghi: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Castorano, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Force, Massignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, Venarotta.

I contenuti del Piano di marketing di PicOn saranno quindi condivisi e messi a disposizione di tutti gli operatori del settore turistico presenti sul territorio nel corso dei 3 incontri pubblici di settimana prossima, ciascuno della durata di due ore, sia in presenza sia collegandosi da remoto. La partecipazione è GRATUITA ma è richiesta l’iscrizione, compilando il form disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/72dUQZkXTNiq82j79 Ci si può inoltre iscrivere anche inviando una mail all’indirizzo: [email protected]

Martedì 28 maggio, alle ore 15:00 a Montegallo, presso la sala sotto Piazza Taliani, si parlerà di “PATRIMONIO: conoscere e proporre le ricchezze della destinazione PicOn”. Relatrice dell’incontro sul PATRIMONIO sarà la dott.ssa Francesca Vitelli, coordinatrice del Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, che offrirà una panoramica delle risorse del territorio, fornendo le basi conoscitive indispensabili per poterlo promuovere e comunicare.

Giovedì 30 maggio, ad Acquaviva Picena, presso la sala Auditorium della BCC Picena, in via Boreale, 36, si parlerà alle ore 11:00 di “ACCOGLIENZA: ospitare visitatori e cogliere i trend turistici per la destinazione PicOn”, mentre alle ore 15:00 il focus sarà sulla “COMUNICAZIONE: le strategie del Piano e gli strumenti di promozione per una visione unitaria della destinazione PicOn”.

A guidare gli incontri su ACCOGLIENZA e COMUNICAZIONE sarà la prof.ssa Smeralda Tornese, esperta di destination management e di sviluppo locale, con oltre venti anni di esperienza. Docente presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi di Padova, la prof.ssa Tornese accompagnerà i partecipanti nell’esplorazione dei nuovi trend e delle strategie di promozione più efficaci per posizionare efficacemente PicOn sul mercato turistico.

