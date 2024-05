Grande partecipazione sabato 25 maggio al Polo Culturale Sant’Agostino per la celebrazione del decennale del gruppo Impero

ASCOLI PICENO – Grande partecipazione sabato 25 maggio al Polo Culturale Sant’Agostino per la celebrazione del decennale del gruppo Impero. L’evento, svolto con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, ha avuto il via nel pomeriggio nel chiostro del Polo, dove si sono ritrovate le associazioni partecipanti (tra cui Apply, Mecenate, AP Events, Avis giovani, Gilda Picena, Collettivo Caciara, MG Comunanza, Atelier1) per un open-day dove il pubblico ha potuto conoscere le stesse e fare networking.

A seguire, nell’Auditorium si è svolto un partecipato think-tank dove i rappresentanti delle associazioni giovanili hanno risposto alle domande e presentato le proprie diverse visioni sulla Ascoli del futuro viste della prospettiva delle nuove generazioni; presenti in sala per ascoltare le idee proposte dai giovani l’assessore regionale Antonini, l’assessore comunale Vallesi, e i consiglieri comunali Procaccini e Nardini, quest’ultimo candidato sindaco alle prossime elezioni di giugno.

Alberto Di Mattia, presidente Impero Mmxiv Aps: “L’evento, grazie al forte sostegno di sponsor locali, è stato progettato per restituire ai ragazzi e alle ragazze del territorio Piceno il supporto e la partecipazione con cui, in questi anni, sono stati vicini alla nostra realtà. Sin dall’inizio, quando eravamo un semplice e spontaneo gruppo di amici, forti dell’idea di creare un’aggregazione che potesse fungere da punto di riferimento per i giovani, abbiamo accompagnato nella crescita un paio di generazioni di adolescenti ascolani, e continueremo a farlo.”

La sera invece, terminato il concerto del Maestro Allevi, ha preso via il dj-set con i giovani talenti ascolani in console Slender, Totorima, Ciarmela, Lorenzo Mariani, Matteo Piconi e Augusti Capriotti, che insieme hanno fatto ballare e divertire centinaia di ragazzi e ragazze che hanno partecipato all’evento.

