Il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli ha incontrato il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, Giovanni Issini

ASCOLI PICENO – Questa mattina, 27 maggio, il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli ha

incontrato il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e

Macerata, Giovanni Issini, che guida di una delle articolazioni territoriali più importanti del Ministero

della Cultura per quanto attiene lo svolgimento della ricostruzione post-sisma 2016.

Il Commissario Castelli ha dichiarato: “L’architetto Issini e la sua struttura svolgono un ruolo di estrema

importanza e delicatezza dal momento che, quella delle Marche Sud, è la Sovrintendenza più impegnata

rispetto alla necessità di esprimere pareri sulla ricostruzione. È stata anche l’occasione per incontrare il

personale, composto da 39 dipendenti e che, grazie all’interlocuzione con il Mic, stiamo integrando al

fine di velocizzare le pratiche di autorizzazione. Lo scorso 4 maggio, infatti, con il Ministro della Cultura

Gennaro Sangiuliano ho siglato un accordo di collaborazione finalizzato al rafforzamento del personale

delle Sovrintendenze nell’area del cratere 2016 teso proprio ad accelerare la ricostruzione del patrimonio storico, artistico e architettonico che ha subito danni a causa del sisma. Inoltre, la collaborazione con

il Soprintendente Issini aveva portato già lo scorso anno alla firma di una convenzione con l’Usr Marche,

attraverso la quale è stata istituita una task force di archeologi, architetti e storici dell’arte. Il lavoro prosegue in un clima di costante collaborazione nella consapevolezza che la ricostruzione è doverosa non

solo da punto di vista materiale, ma anche perché questo patrimonio rappresenta un elemento essenziale della cultura e della tradizione dei nostri territori che, una volta recuperato, può anche contribuire a

renderli più attrattivi sotto il profilo turistico”.

