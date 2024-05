Conferenza del Consorzio idrico il 27 maggio, ad Ascoli, proprio per la difficoltà del momento: “Siamo in presenza della più grave crisi di sempre in questo territorio”

ASCOLI PICENO- Le scarse precipitazioni meteorologiche stanno mettendo in crisi la Ciip (Cicli integrati impianti primari), il gestore delle acque delle province di Ascoli Piceno e Fermo e le parole della presidente Maddalena Ciancaleoni confermano il pericolo di un’estate di difficoltà per l’approvvigionamento idrico.

Nel corso di una conferenza stampa convocata il 27 maggio, ad Ascoli, proprio per la difficoltà del momento, Ciancaleoni ha sottolineato: “Siamo in presenza della più grave crisi di sempre in questo territorio” le sue parole riportate da una nota dell’Ansa Marche.

Illustrando i dati resi disponibili dei tecnici della, Ciip Ciancaleoni ha aggiunto che “mancano 100 litri d’acqua al secondo, con le chiusure notturne sarà possibile recuperare 30 litri, ma non è sufficiente”.

L’invito ai cittadini delle province di Ascoli e Fermo è di dotarsi di autoclave in vista dell’estate quando il problema potrebbe ulteriormente acuirsi rendendo necessaria la chiusura dei serbatoi nelle ore notturne.

“Per quanto ci riguarda ci impegneremo con tutte le nostre forze e le nostre professionalità a trovare altre risorse, ma è indispensabile la collaborazione dei cittadini – si legge nella nota diffusa dall’Ansa Marche – L’acqua non può essere sprecata, non ce lo possiamo permettere (riferendosi in particolare all’uso tipicamente estivo per riempire piscine, irrigare giardini e altro) Per cui bisogna che ognuno di noi ne faccia un uso assolutamente corretto, senza sprechi”.

“Il problema è negli ultimi anni peggiorato innanzitutto per le conseguenze del terremoto che hanno limitato fortemente la disponibilità delle sorgenti del Vettore. Inoltre – le parole riportate dall’Ansa regionale della presidente della Ciip – sono anni che non nevica e questo acuisce le conseguenze del sisma, già gravi. Ci sarà un’estate senz’acqua? Spero di no ma è necessario limitare i disagi per gli utenti. Alcune sorgenti non sono mai state a questi livelli di portata. Chiediamo la collaborazione di tutti”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.