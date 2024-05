ASCOLI PICENO – Grande entusiasmo e partecipazione per la seconda edizione del Picchietto d’Oro, il concorso canoro per bambini organizzato dall’Accademia Music House di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Parrocchia dei Ss. Simone e Giuda, guidata da Don Giampiero Cinelli. L’evento, che ha visto la partecipazione di giovani talenti provenienti da tutta Italia, ha avuto il suo culmine sabato 25 maggio, inserendosi nel programma dei festeggiamenti di Monticelli organizzati dalle due parrocchie del quartiere.

Dopo una fase eliminatoria che ha coinvolto oltre cento bambini di età compresa tra i quattro e gli undici anni, sabato scorso si sono esibiti sul palco i sedici finalisti: cinque nella categoria ‘Baby’ e undici nella categoria ‘Junior’. La serata, diretta con passione dal direttore artistico Andrea Luzi e dall’insegnante Caterina Tancredi, è stata ricca di emozioni e ha offerto uno spettacolo coinvolgente per il pubblico.

I giovanissimi partecipanti hanno interpretato brani celebri dello Zecchino d’Oro, sottoponendosi al giudizio di una giuria composta dall’autrice Samantha Olivieri, dalla musicista Monica Silenzi e dalla cantante Victoria Viola. Nonostante la pioggia intensa del pomeriggio e le temperature rigide, l’evento ha attirato centinaia di spettatori, testimonianza del forte interesse e sostegno per questi piccoli artisti.

La vittoria è andata ad Aurora Montemari nella categoria ‘Baby’ con la canzone ‘Ali di carta’ e a Nicoletta Merlonghi nella categoria ‘Junior’ con ‘Superbabbo’. Menzioni speciali sono state attribuite ad Alice Catalucci e Aurora Giancaterino per le loro eccellenti performance. Tutti i finalisti, tra cui Mattia Andreucci, Aurora Falconi, Anna Ferlito, Francesco Ferri, Nicole Albanesi, Dylan Cestini, Veronica Ianiro, Ludovica Lupi, Diletta Oresti, Maria Porcella, Asia Saione e Viola Stella Vitagliani, hanno ricevuto calorosi applausi per le loro esibizioni.

La Music House, promotrice del Picchietto d’Oro per il secondo anno consecutivo, opera nel territorio da oltre vent’anni, dedicandosi alla didattica della musica, all’organizzazione di eventi e alla promozione della musica emergente. Attraverso iniziative come questa, offre a giovani talenti l’opportunità di esibirsi e farsi conoscere, contribuendo alla crescita culturale e artistica della comunità.

Questa seconda edizione del Picchietto d’Oro non solo ha confermato il successo della manifestazione, ma ha anche evidenziato l’importanza di sostenere e valorizzare i giovani artisti, promuovendo la musica come strumento di espressione e sviluppo personale

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.