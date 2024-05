ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale 347 del 28 maggio 2024 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone di istituire, per giovedì 30 maggio dalle ore 21:00 e fino alle 23:30 e comunque fino al termine della cerimonia i seguenti provvedimenti per la necessaria regolamentazione della circolazione stradale:

1. l’interdizione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nel rispetto del percorso di seguito indicato: Piazza Arringo, Corso Trento e Trieste, via Ceci, Via Trivio, P.zza Roma.

2. 2. l’interdizione temporanea alla viabilità veicolare con preclusione totale o parziale, secondo esigenze, anche per le strade che si innestano sul percorso predetto o comunque interessate alla movimentazione dei veicoli nelle aree immediatamente adiacenti quali: Via D. Angelini, C.so Mazzini, ecc.;

3. 3. la revoca dell’offerta di sosta in Piazza Roma su tutti i lati e contestualmente il divieto di sosta rimozione forzata 19-24 per favorire lo svolgimento della cerimonia

L’ordinanza può essere scaricata al link https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24234

