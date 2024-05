OFFIDA – Il primo giugno riaprirà il Parco della Luna di Offida. Ricordiamo che l’ex bambinopoli era chiusa al pubblico dallo scorso 11 settembre, quando partirono i lavori di restyling.

Con un importo di oltre 300 mila euro, l’Amministrazione Massa ha provveduto alla riqualificazione dell’area, a partire dal rifacimento del manto erboso e dal potenziamento del sistema di irrigazione. Per l’impianto di illuminazione sono stati utilizzati i led, garantendo così un risparmio energetico e i giochi sono stati sostituiti tutti con quelli di ultima generazione – in acciaio inox e laminati plastici e per questo più durevoli – e posizionati su pavimenti in materiale gommoso di sicurezza.

“Restituiamo alla città un’area molto cara alle famiglie offidane – conclude il Sindaco Luigi Massa – Il Parco della Luna sarà di nuovo fruibile, più bello e sostenibile dal primo giugno, alle ore 16:30”.

