ASCOLI PICENO – “La maggior parte dei rappresentanti dei lavoratori (Rsu) – comunica la direzione dell’Ast di Ascoli – non ha partecipato all’incontro di oggi pomeriggio, tra la parte datoriale e la delegazione trattante per il personale del comparto, rendendolo nullo per mancanza del numero legale”.

Dall’Ast di Ascoli proseguono: “Dopo la diserzione al precedente incontro dell’8 maggio 2024 avvenuta, su affermazione dei sindacati, a causa dell’orario mattutino della convocazione, la situazione non è cambiata neppure con la solita (regolare da 10 mesi) convocazione pomeridiana, benché l’Azienda abbia atteso più di mezz’ora oltre l’orario di inizio per dare la possibilità a chi lo desiderava, di arrivare”.

“Eppure – dice la direzione dell’Ast di Ascoli – gli argomenti all’ordine del giorno erano quelli per i quali gli stessi rappresentanti sindacali del comparto hanno organizzato lunedì e martedì scorsi, ovvero uno e due giorni fa, manifestazioni e presidi davanti alle strutture ospedaliere. Tra i temi all’ordine del giorno, infatti, c’erano quelli richiesti dalle stesse organizzazioni sindacali quali: la variazione dell’orario di apertura al pubblico dei front office e della cassa del Cup, regolamento mensa, utilizzo fondi 2023, graduatorie PEO 2022, tempi di vestizione, definizione regolamento mobilità interna, oltre a quelli inseriti da parte datoriale relativi all’imminente attivazione dei progetti Pnrr, quali Centrali operative territoriali (Cot) e Ospedali di comunità”.

