ASCOLI PICENO – Domenica 2 giugno alle ore 17.30, presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, l’Istituto Musicale “G. Spontini” porterà in scena “Docu80. Storia e Memoria del magico Decennio”.

Lo Spettacolo in collaborazione con La Koreutica ASD e con il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, propone attraverso il linguaggio della danza e del canto un affascinante viaggio nei Mitici Ottanta, anni liberi, coloratissimi ma anche densi di avvenimenti, indimenticabili personaggi, piccole rivoluzioni e cambiamenti epocali.

L’intento è quello di raccontare alle nuove Generazioni una pagina di storia troppo recente per essere studiata sui libri di scuola e soprattutto di ricordare, in un’attualità drammaticamente segnata da guerre e violenza, che il dialogo non è utopia, i Muri si possono abbattere oggi come allora.

Protagoniste le allieve delle Classi di Danza della Prof.ssa Maria Luigia Neroni, gli allievi delle Classi di Canto delle Prof.sse Angela Crocetti e Victoria Viola, la classe di Sassofono della Prof.ssa Giusy Di Biase e di Recitazione dei Proff. Paolo e Francesco Aceti.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

