ASCOLI PICENO -In questo periodo ancora incerto, si attende ancora l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che nella giornata di ieri, mercoledì 29 maggio 2024, la società Ferinvest Italia S.r.l., già detentrice del 39% delle quote dell’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A., ha rilevato da North Sixth Group n. 190.000 azioni ordinarie, pari al 19% del capitale sociale della società bianconera.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. ringrazia la società North Sixth Group e il suo rappresentante Matt Rizzetta per il supporto, la vicinanza e l’impegno profusi in questi anni.

