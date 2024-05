Si ripercorreranno insieme i primi 70 anni di vita dell’Archivio di Stato ascolano, dal 1954 – anno della sua istituzione – al 2024, mettendo in evidenza le forme in cui si sono esplicate le funzioni di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio

ASCOLI PICENO – Nel pomeriggio di venerdì 7 giugno 2024, alle ore 17:00, presso la sede dell’Archivio di Stato di Ascoli Piceno, in occasione del festival nazionale ARCHIVISSIMA 2024 – La Notte degli Archivi, sarà organizzato l’evento 70 ANNI DI PASSIONI. Si ripercorreranno insieme i primi 70 anni di vita dell’Archivio di Stato ascolano, dal 1954 – anno della sua istituzione – al 2024, mettendo in evidenza le forme in cui si sono esplicate le funzioni di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio documentario, i rapporti con l’utenza e le collaborazioni culturali, evidenziando il crescente inserimento nel contesto storico, culturale e didattico cittadino.

Sono previsti:

Tavola rotonda con interventi del personale dell’ASAP e di utenti, ricercatori, studenti e varie categorie professionali che dialogheranno sulla ‘passione’ che li ha mossi a vivere e amare l’Archivio;

Esposizione documentaria relativa all’istituzione dell’ASAP, alla realizzazione della sede, alle diverse attività legate alla tutela, utilizzo e fruizione delle fonti documentarie;

Laboratorio didattico, a cura dell’associazione ASPIDUM SAGITTAS, che prevede la preparazione di inchiostro ferrogallico secondo antichi ricettari medievali e prove di scrittura in minuscola carolina.

