ASCOLI PICENO – In occasione del 78° anniversario della Repubblica Italiana si svolgerà, domenica 2 giugno con inizio alle ore 10.00 in Piazza Roma ad Ascoli, alla presenza delle massime autorità locali, la consueta cerimonia per rendere onore alla ricorrenza della fondazione della Repubblica. Nel celebrare tale commemorazione, il Prefetto, Dott. Sante Copponi, consegnerà a tredici residenti nella provincia di Ascoli Piceno, una distinzione onorifica dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, che su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. in data 27 dicembre 2023 sono stati insigniti del riconoscimento. L’Ordine è stato istituito allo scopo di “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Tra gli insigniti, quattro sono professionisti dell’Azienda Sanitaria Territoriale della provincia di Ascoli Piceno, i quali si sono distinti, nel corso di questi ultimi anni, nel fronteggiare in prima linea l’epidemia da Covid-19. Si indicano, di seguito, i nominativi di tutti gli insigniti:

Cav. V.Brig. Peppino AMURRI residente Castignano Arma Carabinieri

Cav. Ten. Col. David BASTIANI residente Colli del Tronto Esercito Italiano

Cav. Ten. Col. Roberto BIZZOCO residente San Benedetto del Tronto Guardia di Finanza

Cav. Domenico DE ANGELIS residente Monsampolo del Tronto Lgt. in quiescenza della GdF

Cav. Dott. Marco FILIPPONI residente San Benedetto del Tronto AST Ascoli Piceno

Cav. Claudio IVALDI residente Nereto (TE) Lgt. C.S. in quiescenza della GdF

Cav. Dott.ssa Paola LAMBERTI residente Monsampolo del Tronto AST Ascoli Piceno

Cav. Dott. Antonello MARALDO residente Grottammare Direttore AST Potenza

Cav. Lgt NP Giovanni MINONNE residente San Benedetto del Tronto Marina Militare

Cav. Dott.ssa Maria Patrizia OLORI residente Ascoli Piceno AST Ascoli Piceno

Cav. Dott.ssa Monja PACI residente Ascoli Piceno Prefettura Ascoli Piceno

Cav. Dott.ssa Tiziana PRINCIPI residente Grottammare AST Ascoli Piceno

Comm.Amm. Sq.Giacinto OTTAVIANI residente San Benedetto del Tronto Ufficiale Marina Militare

