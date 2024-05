ASCOLI PICENO- Dopo la presentazione già avvenuta al Salone internazionale di Torino dello scorso 9 maggio, il libro di poesie “LEGGERISSIMA” dell’autore ascolano Giorgio Olori, verrà presentato anche ad Ascoli, Domenica 2 giugno alle ore 18, presso i locali di MAXELA’ in piazza Arringo. All’appuntamento sarà presente, oltre all’autore e all’editore Capponi, l’attrice ascolana Giorgia Fiori che fa parte della pubblicazione, con 30 foto d’autore di Valeria Trasatti, che interpretano gli stati d’animo e le emozioni di ogni attimo vissuto, racchiuse nelle altrettante 30 poesie riportate nell’opera. Giorgio Olori presidente di Generazione Fly APS’, l’Associazione di Promozione Sociale che si muove nel mondo della Cultura e del Teatro ha voluto con “LEGGERISSIMA” realizzare una pubblicazione poetica e fotografica, quale inno alla delicatezza e alla bellezza delle donne. Trattasi di un vero e proprio viaggio al femminile coinvolgente ed emozionante, che porta il lettore nel mondo interiore della donna, nei suoi pensieri, nelle sue paure e soprattutto nella sua forza. Per l’occasione e pur se molto impegnata nella sua poliedrica professione di attrice, modella e cantante, Giorgia Fiori non poteva mancare alla presentazione che molto da vicino la riguarda, anche perché torna sempre con piacere ad Ascoli per prestare la propria immagine ed opera in importanti eventi che si svolgono nella sua città natale.

