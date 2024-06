Silveri:”Arrivo in una società storica che ha appena conquistato una stupenda Coppa Italia e sono pronto a dare il massimo in ogni incontro”.

ASCOLI PICENO – Gabriele Silveri il prossimo anno indosserà la maglia del Subbuteo Club Ascoli. Un’operazione che si conclude positivamente a distanza di 12 mesi dai primi contatti. Già nella precedente campagna trasferimenti il club aveva corteggiato con insistenza Silveri. Il romano quest’anno ha accettato il trasferimento, preferendo l’Ascoli a numerosi altri club che lo hanno contattato, 45 anni, nato a Roma, ha esordito nei tornei agonistici nella stagione 2007-2008. Atleta duttile, capace di giocare ad alti livelli sia a Calcio da tavolo che a Subbuteo Tradizionale, vanta una lunga esperienza di tornei disputati sia in Italia che all’Estero. Al momento numero 7 (best ranking 4) nel ranking nazionale Fisct categoria Subbuteo Tradizionale e numero 44 (best ranking 11) in quello di calcio da tavolo.

Silveri è uno dei pochi giocatori del circuito ad essere stato campione italiano a squadre in entrambe le categorie (2015/16 calcio da tavolo, 2022 Subbuteo Tradizionale). Ha vinto numerosi tornei in Italia e all’estero sia a livello individuale che a squadre tra cui spiccano Coppa Italia a squadre 2015/16 cdt; due campionati di Serie B cdt stagioni 2007/08 e 2017/2018; vicecampione Italiano individuale Subbuteo stagione 2018/19; campionato di Serie B a squadre Subbuteo stagione 2018/2019; campionato di Serie C a squadre Subbuteo stagione 2017/18; Major di Napoli a squadre cdt stagione 2016/17; Grand Prix di Roma a squadre cdt stagione 2021; Grand Prix di Helsinki individuale cdt stagione 2012/13; Open Nazionale Fisct di Modena individuale Subbuteo stagione 2019/2020; Open Nazionale Fisct di Livorno individuale Subbuteo stagione 2017/2018; vincitore torneo Elite Colleferro di Subbuteo 2022.

In passato ha indossato le casacche di Cct Roma, Lazio, Fiamme Azzurre e Salernitana, alcune tra le più forti società italiane.

E’ stato Stefano Flamini, capitano dell’Ascoli nel Subbuteo Tradizionale, a portare avanti l’operazione per l’arrivo di Gabriele Silveri in bianconero.

“Sono contento e orgoglioso di approdare all’Ascoli – ha dichiarato Silveri – Il club bianconero mi ha fortemente voluto e questo non può che farmi piacere. Sono convinto che è solo l’inizio di una lunga e splendida avventura. Arrivo in una società storica che ha appena conquistato una stupenda Coppa Italia e sono pronto a dare il massimo in ogni incontro”.

Molto soddisfatto Attilio Lattanzi, presidente del Subbuteo Club Ascoli: “Diamo il benvenuto a Gabriele che entra nella nostra grande famiglia con molto entusiasmo. Ne siamo fieri e presto, molto presto, anche lui sarà fierissimo della maglia che indosserà. Come sempre Ascoli fa dell’amicizia il collante maggiore tra tutti i componenti del club, ricordando sempre la nostra massima: Lottare sempre, arrendersi mai”.

