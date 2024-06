ASCOLI PICENO – Mercoledì 5 giugno, alle ore 10.30, nella Caserma intitolata al Maresciallo Capo MOVM Sergio PIERMANNI, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno, sarà celebrato il 210° Annuale di fondazione dell’Arma dei carabinieri, con una cerimonia militare che si svolgerà alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia e che sarà preceduta da una deposizione di una corona ai caduti, da parte del Comandante Provinciale Col. Domenico Barone e di una rappresentanza di militari della sede. L’istituzione celebra ogni anno il proprio anniversario nella data del 5 giugno per ricordare il giorno in cui la Bandiera dell’Arma venne insignita della prima medaglia d’oro al Valor Militare, concessa, nel corso di una cerimonia svoltasi il 5 giugno 1920, per la partecipazione dei carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

Da 210 anni i carabinieri sono al fianco dei cittadini attraverso le proprie articolazioni territoriali e le proprie specialità, unite per assicurare un’azione di prevenzione, controllo e contrasto capillare e costante. La cerimonia di Ascoli Piceno vedrà lo schieramento di un reparto di formazione composto da militari in rappresentanza dei reparti territoriali e speciali presenti in provincia. Saranno altresì presenti i labari delle sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri e quelli delle altre associazioni combattentistiche e d’Arma, a rimarcare l’immutato legame e la continuità valoriale tra il personale in servizio e coloro che hanno servito la Patria nel recente passato, nonché i gonfaloni del Comune e della provincia di Ascoli Piceno.

Nel corso della manifestazione sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi. Seguiranno l’intervento del comandante provinciale dei carabinieri di Ascoli Piceno e la consegna di alcune ricompense ai carabinieri distintisi in attività di servizio.

