ASCOLI PICENO- La Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra dal 1972 il 5 giugno di ogni anno, è un’importante iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare le attenzioni dei più sull’importanza della conservazione ambientale. Nell’ottica di una tale primaria ricorrenza si svolgono quest’anno, nel periodo 5/9 giugno, iniziative diverse per valorizzare la salvaguardia dell’ambiente, non solo quale responsabilità verso il presente, ma anche verso le future generazioni.

E così in quest’ambito, anche i Maestri del Lavoro intendono fare la loro parte e pertanto è stata riproposta, come già per l’anno passato e sempre di concerto con l’Associazione Angeli del Bello di Ascoli Piceno, presieduta da Luciano Vizioli, per la mattinata di Sabato 8 Giugno l’iniziativa CAMMINPULENDO&SCOPRENDO che in pratica consiste nel percorrere alcune vie e rue del centro di Ascoli, raccogliere ogni sorta di rifiuti, ma nel contempo, con l’ausilio di “narratori” esperti, tra cui in particolare Gianni Silvestri, prendere conoscenza della storia dei resti romani, dei personaggi e dei palazzi, che via via si incontreranno lungo il programmato percorso.

Appuntamento per chi vorrà esserci, alle ore 9,20 a Piazza Ventidio Basso per poi trasferirsi presso il vicino giardinetto ex-Fama da cui, alle 9,30, inizierà il percorso guidato, che si concluderà intorno alle ore 12,30. Data l’importanza di una tale iniziativa è garantita all’evento la presenza del Console Giorgio Fiori e di tutti i dirigenti nonché adepti del Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo, di un nutrito gruppo di Angeli del Bello e la partecipazione è comunque aperta a familiari, amici e a chi vorrà esserci.

