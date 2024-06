ASCOLI PICENO – Oggi pomeriggio, presso la sede sociale di Corso Vittorio Emanuele, il centrocampista della Primavera Augusto Bando ha sottoscritto il primo contratto da Professionista.

Si tratta del primo di una serie di tesseramenti che saranno formalizzati nei prossimi giorni e che calcano la linea strategica tracciata da tempo dal Patron Massimo Pulcinelli, dal DG Domenico Verdone e dal Responsabile del Settore Giovanile Antonino Nosdeo.

Debutto di lusso con la maglia della Nazionale Under 20 per Simone D’Uffizi, che nel pomeriggio del 5 giugno è sceso in campo a Coverciano nel test amichevole di 70’ disputato contro gli Azzurri di Spalletti. Gli azzurrini sono usciti sconfitti per 3-1: dell’ex Ascoli Scamacca al 4’ pt, Raspadori al 3’ st ed El Shaarawy al 19’ st le reti della Nazionale maggiore; all’8’ st Sekulov ha accorciato temporaneamente le distanze. D’Uffizi è stato impiegato dal CT Bollini a partire dal 20’ del st al posto di Bonfanti.

L’Italia Under 20 tornerà in campo domani, giovedì 6 giugno, nell’amichevole con la Nazionale Under 19. Calcio d’inizio alle ore 11:00 a Tirrenia.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.