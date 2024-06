Una rete strategica di collaborazione con le migliori Università all’estero. Altra opportunità, per gli ascolani che amano viaggiare, è quella di vivere un’esperienza molto particolare all’estero senza spendere nulla e anche con una piccola retribuzione, fornendo in cambio assistenza alle famiglie ospitanti seguendo i loro figli nelle attività quotidiane e nel processo educativo

ASCOLI PICENO – Una tematica sociale molto interessante è stata discussa nella mattinata del 7 giugno nella città delle Cento Torri.

Sono state presentate le iniziative di Giocamondo Studý per i giovani ascolani e la formazione universitaria all’estero per contrastare la “fuga” dei cervelli” dal territorio piceno e per presentare una nuova tipologia di esperienza all’estero.

Si è svolta, a tal proposito, una conferenza stampa alla Libreria Rinascita di Ascoli Piceno. Presenti Claudia Lorenzetti, responsabile del progetto Au Pair per Giocamondo Study, e il presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis.

Progetti rivolti a coloro che terminano le scuole Superiori e non solo. Un aiuto agli studenti del territorio per avere l’approccio giusto con le realtà estere dato che spesso confrontarsi con le Università di vari Paesi non è facile e semplice. Supporto anche per le ricerche su borse di studio, permessi di soggiorno e similari.

Di seguito il resoconto della conferenza stampa.

Studiare all’estero per una formazione di alto livello e per garantirsi un adeguato futuro occupazionale anche come valore aggiunto per il territorio. Parte da Ascoli il messaggio di Giocamondo Study rivolto ai giovani del Piceno, da estendere poi anche a livello italiano, per invertire la tendenza della cosiddetta fuga dei cervelli causata dalla mancanza di qualificate opportunità occupazionali.

L’invito del tour operator ascolano, ormai da 20 anni ai vertici nazionali del settore turistico per ragazzi, è quello di cogliere l’opportunità di studiare e formarsi nelle più importanti Università del mondo. Un’opportunità in grado di garantire un adeguato profilo professionale e una prospettiva lavorativa di alta qualità. Anche poter rappresentare in futuro, grazie all’esperienza vissuta, una importante risorsa e un valore aggiunto per il territorio.

“Proprio con questi obiettivi – spiega il presidente e Ceo di Giocamondo Study, Stefano De Angelis – che abbiamo creato una rete strategica di collaborazione con le migliori Università all’estero. Lo abbiamo fatto perché gli studenti che frequentano qualificati corsi accademici fuori dall’Italia costituiscono attualmente i candidati più ambiti e apprezzati nel mercato del lavoro. Sia chi ha voglia di lavorare all’estero che in Italia e, quindi, anche nel Piceno, troverà un’opportunità professionale più facilmente e più velocemente, andando incontro alle nuove esigenze del mercato occupazionale. Inoltre, dati alla mano, i laureati all’estero guadagnano in media il 61% in più di chi si laurea in Italia. Senza dimenticare anche l’importanza di imparare alla perfezione una nuova lingua e di crearsi una rete di conoscenze internazionali”.

Proprio per agevolare percorsi universitari all’estero anche per i ragazzi ascolani, Giocamondo Study intende aiutare chi volesse fare questo tipo di esperienza, anche in maniera personalizzata, a presentare la candidatura per poter essere ammessi in una delle oltre 50 Università partner del tour operator negli Usa e nel Regno, sbrigando anche tutte le procedure burocratiche. Inoltre, i giovani verranno supportati anche nella ricerca e nella domanda di ottenimento di borse di studio.

Tra le importanti Università partner figurano University of Bristol, Simmons University, University of Portsmouth, Arizona State University, University of Connecticut, University of Bristol, University of Glasgow, University of Stirling, University of York, Illinois University, Pace University, University of Brighton.

IL PROGRAMMA ALLA PARI

Altra opportunità, per gli ascolani che amano viaggiare, è quella di vivere un’esperienza molto particolare all’estero senza spendere nulla e anche con una piccola retribuzione, fornendo in cambio assistenza alle famiglie ospitanti seguendo i loro figli nelle attività quotidiane e nel processo educativo. Si tratta del programma Alla Pari (in francese Au Pair), nato per garantire ai partecipanti uno scambio culturale vivendo in un Paese estero per un periodo prendendosi cura della famiglia ospitante.

“Il programma Alla Pari – spiega Claudia Lorenzetti, responsabile del progetto Au Pair per Giocamondo Study – consente di immergersi completamente in una nuova cultura, di trovare una seconda famiglia lontano da casa e di creare legami che dureranno per tutta la vita. E un’esperienza unica che consente ai partecipanti di vivere in un Paese straniero, all’interno di una famiglia ospitante, prendendosi cura dei figli. Un modo efficace anche per migliorare le competenze linguistiche in un ambiente di apprendimento naturale e stimolante. In questo senso, Giocamondo Study vuole essere un solido supporto prima, durante e dopo l’esperienza, garantendo un viaggio sicuro e molto gratificante”.

Per il programma Alla Pari pianificato da Giocamondo Study si possono scegliere Paesi come gli Stati Uniti, l’Australia, l’Olanda, l’Irlanda, la Spagna e la Germania.

