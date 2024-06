Un beat “Drum and Bass”, sul quale Bosso ha inciso note in modo estremamente virtuoso in chiave “Jazz

ASCOLI PICENO- Il singolo nasce dalla collaborazione tra Jacopo Cecchini, in arte Town Sound, (producer ascolano) e Fabrizio Bosso, storico trombettista jazz italiano. Sarà disponibile dalla mezzanotte dell’11 Giugno su tutte le piattaforme digitali, e dalle 14 sui social con il video.

Il set scelto è la meravigliosa “Piazza del Popolo” di Ascoli Piceno.

Il lavoro di produzione di Town Sound, come di consueto, è stato realizzato attraverso il campionamento dei suoni e l’abbinamento delle immagini. Jacopo Cecchini, musicista, produttore musicale e video maker, è l’ideatore dell’originale progetto che da anni è intento a campionare i suoni prodotti dalle città per raccontarne la propria essenza, munito di registratore, microfoni e cuffie, con drone e camera al seguito.

In questa occasione il Producer ascolano ha campionato alcuni suoni provenienti da dischi di Bosso, per poi fonderli con il consueto campionamento urbano, così come quello della tromba stessa: i bottoni, la campana e tanti altri suoni che l’ottone nasconde.

E’ con questi elementi che ha poi creato un beat “Drum and Bass”, sul quale Bosso ha inciso note in modo estremamente virtuoso in chiave “Jazz”.

Dunque un brano che sposa musica elettronica e musica Jazz per un sound “Liquid Funk”, una composizione ritmata ma allo stesso tempo armoniosa e rilassante.

Il brano è stato mixato da Stefano Lelii presso lo studio di registrazione “La Baia dei Porci”, mentre il mastering è stato curato dal Sound Engineer Nicholas Raphael in arte “Nick Manasseh”.

