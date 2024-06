ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per un appuntamento molto atteso nel Piceno.

Martedì 11 giugno, alla Bottega del Terzo Settore di Ascoli, si è tenuta la conferenza stampa dedicata alla quarta edizione del “Festival del libro di Venarotta 2024: Coinvolgente in tutti i sensi” che quest’anno sarà meta della quarta tappa del “Festival dell’Appennino, inclusivo di natura”. La sinergia fra i due festival ha creato una collaborazione dinamica e stimolante in cui sono state unite le forze per offrire un evento culturale di alta qualità e una programmazione ricca e variegata.

Durante la conferenza stampa sono stati illustrati i dettagli del programma. Erano presenti il Sindaco di Venarotta Fabio Salvi, il Presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, la Presidente del Comitato del Festival del Libro di Venarotta Valeria Germani e gli altri esponenti del comitato organizzatore come Andrea Giordani per Graziano Ricami.

Valeria Germani apre la conferenza: “Siamo entusiasti di presentare la quarta edizione del Festival del Libro di Venarotta. Abbiamo raccolto l’esperienza delle edizioni precedenti e lavorato per creare una proposta culturale che rendesse l’evento accessibile a un pubblico ampio e diversificato. Questo festival si propone di avvicinare non solo i lettori forti, ma anche i curiosi, permettendo a ciascuno di riscoprire il libro nelle sue molteplici forme e trovare la propria lettura ideale. Ascolteremo le voci di autori che siamo sicuri creeranno incontri stimolanti e coinvolgeremo il territorio mettendone in luce le tipicità. Crediamo fermamente che la lettura sia fondamentale per la crescita personale e collettiva, e speriamo che questo festival possa ispirare e affascinare tutti i partecipanti.”

Fabio Salvi in videochiamata prosegue: “Il festival del libro cresce ancora e quest’anno propone alcune variazioni sul format e diverse attività a contorno volte a far avvicinare le persone, e i giovani, al mondo del libro. È stato preparato un ricco programma che si incardina su alcuni autori di spicco e intorno costruisce cultura quale elemento di aggregazione e di sviluppo. Molte le sinergie, la prima con il Festival dell’Appennino. I due festival si fonderanno insieme ricavandone enormi benefici, importante la sinergia con la Graziano Ricami che nell’occasione donerà un’opera dello scultore Giuliani al nostro paese. C’è fermento intorno al festival, arrivato alla sua quarta edizione ma già parte viva della storia del nostro territorio”.

Luigi Contisciani dichiara: “Il Bim Tronto sostiene questo evento culturale per il territorio Piceno che attira lettori e scrittori da tutta Italia. Abbiamo scelto di portare qui un appuntamento del Festival dell’Appennino e creare una collaborazione tra le due manifestazioni. Il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura sarà un valore aggiunto per questa manifestazione e con Massimiliano Ossini ascolteremo i suoi racconti appassionati sui Monti Sibillini e sulla montagna, maestra di vita. Quest’anno per la XV edizione il Festival dell’Appennino è caratterizzato da un’espansione fuori dai suoi tradizionali confini per la prima volta oltre al Piceno coinvolge l’Abruzzo, il Lazio, l’Umbria e nelle Marche le province di Fermo e Macerata grazie al sostegno del Commissario Straordinario Sisma 2016 e alla collaborazione del Bim Tronto, Bim Vomano-Tordino Teramo, Bim Nera Velino Cascia e Bim Nera Velino Rieti. Il coinvolgimento dei quattro Bim permetterà di offrire una manifestazione attenta alle esigenze delle comunità ospitanti, di tutela del territorio offrendo un programma culturale che favorisca il progresso economico e sociale delle aree interne dell’Appennino centrale, portando turisti, curiosi e appassionati a conoscere le nostre bellezze ed eccellenze”.

Andrea Giordani per la Graziano Ricami conclude: “Domenica 16 giugno alle 12 si terrà l’inaugurazione del Parco della Lettura sito nel comune di Venarotta, adiacente al campo sportivo Di Ridolfi. La Graziano Ricami, per l’occasione, ha dato il suo contributo donando al Comitato del Festival del Libro e a tutta la comunità l’opera Uno specchio di cielobdell’artista ascolano Giuliano Giuliani. L’azienda e la famiglia Giordani, da sempre parte attiva al sostegno del proprio territorio e di tutta la collettività, è orgogliosa di contribuire nuovamente a una importante iniziativa culturale volta alla sensibilizzazione di tutte le generazioni che troveranno nel parco uno spazio di condivisione sociale ed educativa. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare con noi”.

Quest’anno l’edizione del Festival viene dedicata a Emidio Vittori, bibliotecario e poeta, direttore della Biblioteca Comunale di Ascoli Piceno fino al 1985.

Tante le novità, prima fra tutte la collaborazione con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura che quel giorno farà tappa proprio a Venarotta con un’escursione “Sulle orme di santi e genti dell’Appennino”, per scoprire la bellezza del territorio e prepararsi per un’intensa giornata dedicata ai libri. A seguire un Festival del Libro nuovo e “Coinvolgente in tutti i sensi”, impreziosito dall’eccezionale partecipazione di Massimiliano Ossini (ospite del Festival dell’Appennino), Matteo Della Bordella, Maicol & Mirco, Rocco Papaleo, Claudio Damiani e Raffaella Frollà e che avrà inizio con una sorpresa per tutta la comunità: al termine dell’escursione, presso il parco comunale, si terrà l’inaugurazione del “Parco della Lettura. Dove la cultura fiorisce” e la presentazione della scultura “Uno specchio di cielo” realizzata dall’artista Giuliano Giuliani in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore Rocco Scotellaro e generosamente donata dalla società Graziano Ricami S.p.A. al Comune di Venarotta. Un primo passo verso la realizzazione di uno spazio culturale dove riflettere e dedicarsi alla lettura, all’interno di una zona a vocazione turistica, ricettiva e ricreativa. Dalla letteratura all’arte, dallo sport al cibo e al vino, sarà quindi una giornata ricca di emozioni che si propone di creare esperienze culturali significative e nuove occasioni di confronto. I visitatori potranno lasciarsi trasportare fra le pagine di libri famosi con il percorso sensoriale in 5 tappe (olfatto, gusto, udito, tatto e vista) fra le vie del paese, confrontarsi con case editrici e autori nello spazio espositivo a loro dedicato e assistere alle presentazioni dei libri con gli scrittori. Quest’anno il Festival del Libro offre anche una sezione dedicata ai libri tattili e in braille, oltre a delle attività tese a sensibilizzare sull’importanza dell’accessibilità per tutti. Ad arricchire il programma degustazioni, letture ad alta voce, estemporanea di pittura, attività di promozione alla lettura per famiglie con bambini 0-6 anni, concorso dedicato alle scuole e laboratori creativi e iniziative sensoriali per bambini e ragazzi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito ma alcune attività hanno posti limitati ed è quindi consigliata la prenotazione. L’evento è confermato anche in caso di pioggia. Per partecipare all’escursione del Festival dell’Appennino è necessaria la prenotazione. Info sul sito www.festivaldellappennino.it Il Festival del Libro di Venarotta è un progetto promosso e realizzato dal Comitato Festival del Libro – Venarotta con il sostegno e il contributo del Comune di Venarotta, del BIM Tronto, della Regione Marche, di Graziano Ricami S.p.A. e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura. Con il contributo di: D’Auria Printing Group, SDF Verniciature, Gaspari Gabriele s.r.l., Anteas, Bacio dell’Onda, La casa di cart…one, Associazione Piceno Mountain, Lapati Group, Top 87, Piceno vini, Il Casolare, Zenith Viaggi. Collaborazioni: Festival dell’Appennino, Associazione Pianeta Genitori Venarotta, UICI di Ascoli Piceno e Fermo, Fondazione Officina dei Sensi, APS Libero Spirito, Nati per Leggere, AIS Ascoli Piceno, Terra argillosa, Terra di Mezzo, Mestechì, Gli Skizzati.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.