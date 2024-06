Eventi esperienziali dunque che possono aiutare a far riscoprire e far rivivere borghi e paesaggi del Piceno e che vogliono donare emozioni positive e comunitarie

ASCOLI PICENO – L’Associazione Egeria Odv è lieta di presentare la terza edizione del Festival itinerante “La Notte del Saltarello”. L’idea alla base di questo progetto è quella di realizzare micro-eventi sostenibili e di carattere comunitario, di riavvicinare le persone alle nostre tradizioni e di valorizzare gruppi popolari itineranti che possano coinvolgere gli intervenuti con canti e balli tradizionali. Il tutto arricchito dalla degustazione di una cena sociale contadina offerta dall’associazione Egeria.

Eventi esperienziali dunque che possono aiutare a far riscoprire e far rivivere borghi e paesaggi del Piceno e che vogliono donare emozioni positive e comunitarie.

Il primo appuntamento sarà sabato 15 a Ripaberarda con un ricco programma che avrà inizio alle ore 18 con un corso sul Saltarello della Vallate del Tronto e vedrà poi la partecipazione dei gruppi popolari Mulieres Garganiche Duo (del Gargano), La Cucuma (di Amandola), La Campagnola (di Civitanova Marche) e i Trallallero (del Piceno). Un programma che sarà arricchito dalla sfida degli stornellatori.

Il secondo appuntamento sarà sabato 22 giugno presso gli orti sociali di Monticelli (Ascoli Piceno) in occasione della Festa di San Giovanni e in collaborazione con l’associazione Amici della Natura, l’associazione Marche a rifiuti zero e la Pro Loco di Ascoli Piceno. Anche in questa occasione un ricco programma: balli e canti popolari con i gruppi Trallallero e Pizzicati Piceni, laboratori creativi, preparazione dell’acqua di San Giovanni, cena contadina e falò propiziatorio (prenotazione obbligatoria al 328.1546183).

