ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale e culturale.

Lunedì 17 giugno a partire dalle 18 presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno si terrà la presentazione del libro di Francesco Cancellato “Nel Continente Nero. La destra alla conquista dell’Europa”. A una settimana dalle elezioni europee che hanno visto la vertiginosa crescita delle destre estreme – soprattutto in Francia e Germania – Cancellato spiegherà le radici profonde del loro successo, in particolare come negli ultimi anni formazioni un tempo ai margini della vita politica siano riuscite a diventare egemoni nella società e a dettare l’agenda, influenzando le scelte strategiche dell’Unione Europea per il futuro.

Il saggio di Cancellato è stato pubblicato ben prima delle elezioni dell’8-9 giugno. Il direttore di Fanpage.it firma un’approfondita inchiesta senza sconti sui partiti della Destra del Vecchio Continente. Attraverso interviste a giornalisti stranieri e confronti con esperti, Cancellato ricostruisce l’ascesa delle formazioni di Destra nei singoli Stati, mettendo in luce i binari comuni su cui si muovono, dai finanziamenti transnazionali alle radici nei regimi dittatoriali, dal negazionismo climatico all’islamofobia. Un processo di avanzamento che è prima culturale che politico e che potrebbe mettere a rischio l’equilibrio europeo.

Attraverso un lungo viaggio in Germania e Svezia, Polonia e Spagna, passando per l’Ungheria e la Francia – con un focus sull’Italia di Salvini e Meloni –, le pagine di “Nel Continente Nero” informano e illuminano un processo di avanzamento che è prima culturale che politico; mettono in guardia da possibili smottamenti nell’equilibrio europeo; denunciano, in ultima istanza, il crollo dei cordoni sanitari che fino a oggi avevano tenuto lontano dai centri decisionali le formazioni della Destra estrema. È un fenomeno in atto sotto i nostri occhi, ovunque nel “Continente nero” che rischiamo di diventare. «Riconoscere questa forza, guardarla negli occhi» scrive Cancellato «è il primo passo per affrontarla.»

FRANCESCO CANCELLATO è direttore responsabile del giornale online Fanpage.it. Dal dicembre 2014 al settembre 2019 è stato direttore del quotidiano online Linkiesta.it.

È autore di Fattore G. Perché i tedeschi hanno ragione (UBE, 2016), Né sfruttati né bamboccioni. Risolvere la questione generazionale per salvare l’Italia (Egea, 2018) e Il Muro.

La fine della guerra fredda in quindici storie (Egea, 2019). Per Rizzoli ha pubblicato nel 2020 Riscatto. Bergamo e l’Italia, appunti per un futuro possibile, con Giorgio Gori.

