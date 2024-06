ASCOLI PICENO – L’Ordinanza dirigenziale 406 del 18 giugno 2024 ordina i seguenti provvedimenti di regolamentazione della viabilità ad Ascoli per l’esecuzione delle opere sulla rotatoria in via P. Aprutina – Località Battente per i giorni di giovedì 20/06, venerdì 21/06, sabato 22/06 dalle ore 22:00 alle ore 07:00: