CANTIERI D’ARTE Medievali. Sempre aperti sul mondo. Manifestazione gratuita e aperta a tutti.

Ogni anno le associazioni culturali, gli editori, gli storici e scienziati che si occupano di storia,

letteratura, editoria, teatro, danza, musica e cinema insieme a storici, saggisti, filosofi, scrittori,

registi, architetti e giornalisti si ritroveranno ad Ascoli Piceno: la culla del travertino.

CANTIERI D’ARTE è un contenitore di convegni, rassegne librarie, letture teatralizzate, focus e

approfondimenti, libri e racconti di storia. Gli eventi saranno ospitati presso il Polo Culturale

Sant’Agostino ad Ascoli Piceno in corso Mazzini 90 il 21 – 22 – 23 Giugno 204.

Un lungo viaggio, oltre gli stereotipi e i luoghi comuni che ancora infarciscono l’età di mezzo, tra le

cronache e i miti: le grandi migrazioni dei popoli, le scoperte scientifiche, le città, i palazzi del potere,

la nascita delle banche, i primi Comuni, le università, i mercati, le cattedrali, la fede, le esplorazioni

e i pellegrinaggi, i barbari e le crociate, le magie e le divinazioni, i prodigi e le superstizioni, i

capolavori d’arte, i modi di dire, le leggende sui Templari, i capitani di ventura, le battaglie, la

gastronomia ma anche il racconto della vita quotidiana perché CANTIERI D’ARTE non è solo

Medioevo.

Questa terza edizione ha per tema L’Apocalisse – mille e non più di mille. Quando tutto doveva finire.

Per tre giorni la storia abiterà ad Ascoli Piceno con storici, espositori, letture teatrali e editori. Non

mancherà un concerto di musica medievale. All’interno della manifestazione sarà presente la rassegna

libraria Una mole di libri curata da ÈDIMARCA associazione editori marchigiana in collaborazione

con la divisione editoriale di Un Passo Avanti, Non ci resta che leggere.

Cantieri D’Arte ha il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e Regione Marche. Collaborano

all’iniziativa l’Accademia degli Studi Piceni, Quintana di Ascoli Piceno, Acli Provinciali di Ascoli

Piceno e FAS Editore.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.