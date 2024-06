Il servizio sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un reddito ISEE ordinario non superiore ad € 8.191,04, mentre sarà a totale carico dell’anziano con valore ISEE ordinario superiore ad € 13.159,38

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione intende proporre alle persone ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti, quest’ultimi purché accompagnati, residenti nel territorio comunale, un soggiorno marino in località Villa Rosa di Martinsicuro “Park Hotel” – secondo le seguenti modalità:

– periodo dal 01.09.2024 al 08.09.2024, per un massimo di 27 persone; nel caso in cui il numero di domande dovesse essere superiore a 27, si darà precedenza alle situazioni con reddito ISEE ordinario meno elevato.

Il servizio sarà completamente gratuito per i soggetti aventi un reddito ISEE ordinario non superiore ad € 8.191,04, mentre sarà a totale carico dell’anziano con valore ISEE ordinario superiore ad € 13.159,38 per un costo massimo settimanale di € 350,00 a persona con trattamento di pensione completa.Per i redditi annui di valore ISEE ordinario tra € 8.191,04 ed € 13.159,38 verrà applicata una compartecipazione al costo del servizio determinata secondo i parametri fissati nella tabella “Prestazioni sociali agevolate ” approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 432 del 28/11/2023.

I moduli per le domande di iscrizione sono disponibili nel sito www.comune.ap.it “avvisi” e presso l’Assessorato Politiche Sociali in Via B. Tucci, 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Il trasporto in loco – ove richiesto – sarà a completo carico di questo Ente.Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2024, complete della dichiarazione e attestazione ISEE in corso di validità, a pena di esclusione della domanda stessa. L’Amministrazione comunale comunicherà tempestivamente all’interessato l’accettazione della richiesta e le relative modalità di pagamento della quota di iscrizione.

Per ulteriori informazioni contattare i servizi sociali ai numeri 0736-298585 – 0736298586 – 0736298535 – 298530 – 298595.

