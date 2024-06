ASCOLI PICENO -Nella centralissima Piazza del Popolo di Ascoli Piceno presso il Palazzo dei Capitani sono state eseguite le operazioni di peso degli sfidanti al titolo italiano dei pesi mediomassimi, attualmente vagante, Eros Seghetti e Luca Spadaccini. La bilancia del commissario di riunione Emanuele Guerrieri ha segnato: Eros Seghetti kg. 78,64 e Luca Spadaccini kg. 78,76.

Il prestigioso evento pugilistico, organizzato dalla promoter Rosanna Conti Cavini con il patrocinio del Comune si disputerà venerdì 21 giugno sul ring all’aperto, allestito nella suggestiva Piazza del Popolo con ingresso al pubblico gratuito.

Dalle ore 20,30 la Ruffini Team di Monteprandone presenterà 4 incontri dilettantistici I.B.A. che precederanno 2 match professionistici.

Il primo, sulla lunghezza delle 6 riprese, vedrà il ventenne Marcello Di Gennaro (3.0.0) di Monsampolo del Tronto, atleta del Ruffini Team, combattere contro Pasquale Barile, ventidue anni di Terlizzi (1.1.0).

Seguirà il main event della serata sulle 10 riprese tra l’ascolano Eros Seghetti 31 anni 10.1.1) allenato dal maestro Roberto Ruffini e l’abruzzese Luca Spadaccini, 34 anni di Roccamontepiano Chieti (10.6.3).

Un match molto atteso dal pubblico marchigiano e abruzzese che accorrerà in massa in una delle piazze più belle d’Italia per sostenere il proprio beniamino. Si preannuncia un combattimento dall’esito incerto, dove secondo le previsioni degli esperti, nessuno è dato per favorito.

Spettacolo garantito per chiunque voglia godere di una straordinaria serata di boxe, con ingresso gratuito.

