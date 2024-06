Il noto rider siciliano, ex pallavolista di seria A, Federico Marretta e il suo incredibile viaggio dall’Italia alla Mongolia: 26.000 km a bordo della sua Ktm 1290 Super Adventure R lungo la via della seta

OFFIDA – Una serata da non perdere quella che si terrà ad Offida, lunedì 1° luglio,

nell’ambito della rassegna “Offida Cinemaperto 2024”, giunta alla ventesima edizione.

Alle ore 21:15 si potrà assistere, infatti, alla proiezione del film-documentario “Long way

east”, che ha già entusiasmato le platee di varie città italiane: si tratta dell’avventura di

Federico Marretta il quale, a bordo della sua Ktm 1290 Super Adventure R, ha percorso in

tre mesi la ‘via della seta’: ventiseimila chilometri attraverso tutti gli Stati dell’Europa dell’Est,

del Medio Oriente, di alcune Repubbliche dell’ex Unione Sovietica fino alla Mongolia.

Eccezionalmente, la sera del 1° luglio, sarà presente ad Offida proprio Federico Marretta, il protagonista del viaggio nonché autore del film-documentario, con la possibilità di

conversare e ascoltare dal vivo le storie delle tante persone, appartenenti a culture profondamente diverse, incontrate lungo il suo incredibile viaggio, compiuto in solitaria, senza

alcun comfort.

Innumerevoli gli imprevisti, le peripezie, le sorprese, le avversità che hanno contraddistinto il

viaggio di Marretta, che ha puntualmente immortalato i paesaggi, le persone, gli eventi, gli incontri con una fotocamera Insta360 (simile a una Go Pro-drone che ha una funzione di tracciamento) con l’intento di trasmettere ogni emozione e renderci partecipi di immagini e ricordi straordinari, irripetibili.

Federico Marretta, siciliano originario di Sciacca, 33 anni, è un ex giocatore professionista di pallavolo (ultimi due anni di carriera giocati in A2 a Lagonegro e a Reggio Emilia e,

prima, tra Piacenza, Milano e Verona), che ha deciso a fine stagione 2022, dopo aver vinto il

campionato, di partire sulla sua moto, spinto dall’irrefrenabile desiderio di vedere e conoscere, in assoluta libertà, “con il vento in faccia”, “lo zaino in spalla e il cuore aperto”.

Va sottolineato come dalla fattiva collaborazione tra associazioni che operano in settori

apparentemente distanti, ma che hanno il desiderio di valorizzare, con orgoglio, il proprio

territorio, nascano progetti di ampio respiro culturale.

Grazie anche al contributo amichevole di Matteo Ripari – ideatore dell’evento -, le Associazioni Blow Up di Sergio Vallorani e Moto Club Offida, guidato da Dino Mori, hanno

unito per l’occasione le proprie competenze organizzando una serata dal gusto speciale,

una serata dove il viaggio sarà il protagonista, a sottolineare la fondamentale importanza

del dialogo interculturale.

La rassegna di Offida, dedicata al cinema contemporaneo, è in programmazione tutti i lunedì dal 1° al 29 luglio 2024 ed è promossa dall’Assessorato alla Cultura.

Le proiezioni della rassegna si terranno presso il piazzale “Olindo Pasqualetti” (Piazzale

della Rocca); in caso di maltempo si svolgeranno al Teatro “Serpente Aureo”.

